​«Зенит» выиграл последний матч перед стартом сезона

В понедельник «Зенит» проводил товарищеский матч против питерского «Динамо». Команда Сергея Семака добилась крупной победы со счётом 4:0. Главным героем поединка стал полузащитник Александр Ерохин, который записал на свой счёт хет-трик. Ещё один результативный удар нанёс Андрей Мостовой.

«Зенит» - «Динамо» Санкт-Петербург - 4:0 (0:0).

Голы: Ерохин, 56 – 1:0, Ерохин, 58 – 2:0, Мостовой, 79 – 3:0, Ерохин, 80 – 4:0.

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с ЦСКА в Суперкубке. Битва за первый трофей сезона пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.