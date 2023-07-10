Радимов — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»: «Он никому ничего не должен»

Российский тренер Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем трансфере защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Напомним, бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

«Фернандес никому ничего не должен. Век футболиста таков, что ты можешь оказаться в любой команде. Марио как игрок доказал свою состоятельность. Он может помочь «Зениту», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ранее Фернандес вел переговоры с ЦСКА о возможном возвращении, но клуб отказался платить запрашиваемую сумму агенту бразильца. После этого представитель защитника сообщил, что футболист подписал контракт с «Зенитом».