​Жоазиньо высказался о будущем

Полузащитник Жоазиньо обрёл статус свободного агента после ухода из «Сочи». По словам 34-летнего футболиста, в настоящий момент у него нет на руках ни одного предложения. Жоазиньо отметил, что он держит себя в хорошей форме и ждёт предложений. Приоритетом игрока является чемпионат России.

«Приоритет - РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду», - сказал Жоазиньо, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Жоазиньо играет в России с 2011 года. До «Сочи» он выступал за «Краснодар» и столичное «Динамо».