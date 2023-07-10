Рыков назвал лучшего игрока столичного «Динамо»

Экс-защитник столичного «Динамо» Владимир Рыков назвал лучшего игрока текущего состава «бело-голубых». Им стал молодой форвард клуба Константин Тюкавин.

«Костя Тюкавин. Знаю его с малых лет. Чистый нападающий, который любит и умеет забивать голы», - рассказал Рыков для Sport24, добавив, что Тюкавин имеет все шансы заиграть в топовых европейских чемпионатах.

Напомним, что Тюкавину всего лишь 21 год, но в минувшем сезоне он записал на свой счёт 10 голов в официальных матчах, а также семь ассистов.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги, 21 июля динамовцы Москвы встретятся с непростым соперником дома – «Краснодаром» Владимира Ивича.

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