Олег Иванов: «Руководство «Рубина» ещё не поставило игрокам задачу на сезон»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, что руководство его клуба пока не собирало игроков для того, чтобы объявить задачу на грядущий сезон. Он, тем временем, стартует уже в третьей декаде июля.

«Есть задача закрепиться в первом сезоне в РПЛ после возвращения, в прессе руководство заявляло. Очной встречи с игроками в клубе пока не было, в ближайшие дни должны провести её и объявить», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Рубин» в прошедшем сезоне блестяще справился с задачей вернуться в топ-дивизион российского футбола после курьёзного вылета годом ранее. Команда под руководством Рашида Рахимова заняла первое место в Первой лиге, обогнав лидирующую практически весь сезон «Балтику».

Первые домашние матчи «Рубина» в РПЛ могут перенести