Олег Иванов прокомментировал продление контракта с «Рубином»

Ветеран РПЛ, полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о продлённом со своим клубом контракте.

«Мою роль в составе с тренером мы пока не обсуждали, сказать о том, буду ли игроком старта – не могу. В любом случае, работаем дальше, контракт подписан», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Иванов продлил свои трудовые отношения с «Рубином» на ближайший сезон.

Больше всего любителям футбола этот хавбек известен как экс-игрок грозненского «Ахмата» - россиянин защищал цвета клуба из столицы Чечни с 2012 по 2020 годы. Ранее выступал во взрослой карьере за «Кубань», «Химки», «Крылья Советов» и «Ростов». После отъезда из Грозного – за «Уфу» и, разумеется, «Рубин». Сыграл несколько матчей за сборную России.