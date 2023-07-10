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«Факел» продал уже около 10 тысяч абонементов на новый сезон

10 Июля 2023 • 18:24 Комментировать

Пресс-служба «Факела» рассказала, сколько абонементов было реализовано со старта продаж.

«На данный момент клуб реализовал порядка 10 тысяч абонементов с учетом квоты, отведенной фан-клубу», — написала пресс-служба воронежцев в официальном телеграм-канале команды.

Представители «Факела» отметили, что после большого количества просьб было ограниченно количество абонементов. Отмечается, что это было сделано с целью увеличения количества билетов на все матчи.

Новый сезон Российской премьер-лиги «Факел» начнет гостевым поединком против «Ростова» (23 июля). Первая домашняя игра состоится во втором туре, соперником станет «Локомотив» (30 июля).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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