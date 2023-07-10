​«Краснодар» получит за Рамиреса 1,2 млн евро

Защитник Кристиан Рамирес переходит из «Краснодара» в «Ференцварош». За трансфер эквадорского футболиста российский клуб получит 1,2 миллиона евро. Изначально «быки» требовали полтора миллиона, однако чемпионы Венгрии так много за новых игроков не платят, рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что жена Рамиреса является гражданкой Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.

Кристиан Рамирес выступал за «Краснодар» с конца января 2016 года. В российский клуб эквадорец переходил как раз из «Ференцвароша». За «быков» Рамирес провёл 187 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.