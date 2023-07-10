Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-агент Наингголана: «Не думаю, что он поедет в Россию»

10 Июля 2023 • 17:51 Комментировать

Агент Сантуш Верхулст, который в своё время работал с Раджой Наингголаном, высказался по поводу слухов. В прессе появлялась информация о том, что 35-летний Наингголан был предложен «Спартаку».

«На мой взгляд, если он и перейдёт куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Во второй части сезона 2022/2023 Раджа Наингголан представлял СПАЛ. В настоящий момент бельгийский полузащитник не имеет клубной прописки.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».

​«Спартак» отказался от Наингголана – названа причина

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Раджа Наингголан Сантуш Верхулст трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
19:41 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «У «Зенита» всегда одна задача — побеждать»
19:41 · Россия. Первая лига
Булыкин: «Очевидно, Бердыев в «Динамо» не на три месяца»
19:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» анонсировал трансфер Медины
19:24 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Малкома
19:24 · Россия. Первая лига
В «Химках» рассказали о летних изменениях в клубе
19:24 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» должно бороться за тройку в РПЛ
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Петржела сделал прогноз на Суперкубок России
19:16 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал две позиции, которые нужно усилить «Динамо»
19:14 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» подписало бывшего опорника «Динамо»
19:13 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выиграл последний матч перед стартом сезона
19:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»: «Он никому ничего не должен»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Малых: «Игроки «Оренбурга» не успели попрощаться с Личкой»
19:03 · Россия. Премьер-лига
​Жоазиньо высказался о будущем
18:54 · Россия. Премьер-лига
Коваленко рассказал об адаптации в «Зените»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Ренан: «Не удивлюсь, если именно Марио Фернандес забьёт ЦСКА в Суперкубке»
Все новости
Рекомендуем