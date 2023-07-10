​Экс-агент Наингголана: «Не думаю, что он поедет в Россию»

Агент Сантуш Верхулст, который в своё время работал с Раджой Наингголаном, высказался по поводу слухов. В прессе появлялась информация о том, что 35-летний Наингголан был предложен «Спартаку».

«На мой взгляд, если он и перейдёт куда-то, то только в Бельгию, Италию или завершит карьеру. Не думаю, что он поедет в Россию. Хотя возможно, что его предлагали «Спартаку», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Во второй части сезона 2022/2023 Раджа Наингголан представлял СПАЛ. В настоящий момент бельгийский полузащитник не имеет клубной прописки.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».

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