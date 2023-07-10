Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Интерес от «Спартака» к моему клиенту? Ко мне обращался российский агент, который сказал мне про интерес, но сам «Спартак» на нас не выходил. Может быть они общались с «Пачукой», а может тот агент неверно донес до меня информацию», — заявил Курти.

Контракт 27-летнего мексиканского хавбека с «Пачукой» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.