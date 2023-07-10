В «Оренбурге» рассказали, стоит ли ждать новых футболистов в команде

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«На данный момент трансферы на вход не планируем. Если что, то рассмотрим просьбу Иржи по поводу возможного усиления. Пока работаем, готовимся к новому сезону», — приводит слова Андреева портал «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон под руководством Марцела Лички «Оренбург» завершил на седьмой строчке в чемпионате России. Однако чешский специалист перебрался в «Динамо», а его место в «Оренбурге» занял Иржи Ярошик.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ команда Ярошика встретится со «Спартаком».