Ловчев: Бакаев старается, но у него нет перспектив в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче с «Фенербахче».

«Видно, что Зелимхан очень старается, но, как и говорил ранее, то, что он попал в «Зенит» - его беда, я не вижу перспективы в этой команде. Он молод еще, надо постоянно играть», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не верит, что Бакаев сможет превзойти тех футболистов, которые сейчас получают много игровой практики.

В прошлом сезоне 27-летний Бакаев сыграл в 17 матчах Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в стартовом составе игрок вышел лишь однажды.