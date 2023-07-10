Рианчо: «Не знаю, можно ли считать предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Испанский тренер Рауль Рианчо прокомментировал трансфер вингера Хесуса Медина из ЦСКА в «Спартак». Ранее агент футболиста заявил, что парагваец уже является игроком «красно-белых».

«Не знаю, можно ли считать предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак». Но сейчас трансферный рынок свободен, каждый может переходить в тот клуб, куда хочет», — приводит слова Рианчо Metaratings.

По данным СМИ, Медина подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. Переход футболиста обошелся столичному клубу в шесть миллионов евро.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 команда Гильермо Абаскаля встретится с «Оренбургом» (23 июля).