​«Спартак» отказался от Наингголана – названа причина

«Спартак» отказался от варианта с подписанием известного бельгийского футболиста Раджи Наингголана. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, «красно-белые» сразу ответили отказом, ведь клуб не хочет подписывать возрастных игроков.

Отмечается, что «Спартак» нацелен на футболистов в возрастной категории не старше 27 лет. Для статусных игроков «красно-белые» могут немного повысить планку до категории не старше 30 лет.

Источник также пишет о том, что аналогичная ситуация с бразильским вингером Виллианом.

Напомним, что 35-летний Раджа Наингголан в настоящий момент не имеет клуба.