​Фанаты «Динамо» признали Тюкавина игроком сезона

Фанаты московского «Динамо» признали нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком команды в сезоне 2022/2023. Об этом рассказывает пресс-служба «бело-голубых».

В июне Тюкавину исполнился 21 год. В сезоне 2022/2023 форвард провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь голевых передач.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на девятой позиции в турнирной таблице.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Динамо» проведёт 21 июля – против «Краснодара» на своём поле. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.