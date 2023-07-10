Радченко — о возможном возвращении Халка в «Зенит»: «Мы должны развивать своих игроков»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о возможном возвращении бразильского нападающего Халка в санкт-петербургский клуб.

«Я был бы рад его возвращению, но с чисто спортивной точки зрения — нет. Мы должны развивать своих молодых игроков в ситуации, в который мы сейчас находимся. Для «Зенита» Халк уже неактуален», — приводит слова Радченко портал Legalbet.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На данный момент 36-летний нападающий защищает цвета «Атлетико Минейро». Трудовой договор футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года.