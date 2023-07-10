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Смолов обратился к болельщикам «Динамо»

10 Июля 2023 • 16:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов выступил с обращением к поклонникам столичного клуба.

«Дорогие болельщики, надеемся, что на игры чемпионата и Кубка вы будете приходить в большом количестве. Мы будем стараться радовать вас хорошей игрой и результатами!» — заявил Смолов на YouTube-канале «бело-голубых».

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21 июля. В этот день «Динамо» примет на своем поле «Краснодар». Стоит отметить, что данный поединок станет первым для нового наставника команды Марцела Лички.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» возглавлял Славиша Йоканович.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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