Смолов обратился к болельщикам «Динамо»

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов выступил с обращением к поклонникам столичного клуба.

«Дорогие болельщики, надеемся, что на игры чемпионата и Кубка вы будете приходить в большом количестве. Мы будем стараться радовать вас хорошей игрой и результатами!» — заявил Смолов на YouTube-канале «бело-голубых».

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21 июля. В этот день «Динамо» примет на своем поле «Краснодар». Стоит отметить, что данный поединок станет первым для нового наставника команды Марцела Лички.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» возглавлял Славиша Йоканович.