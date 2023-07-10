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Каррера — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Я не думаю, что это ошибка»

10 Июля 2023 • 16:13 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, считает ли он переход экс-нападающего «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит» ошибкой.

«Я не думаю, что это ошибка. Нужно понимать, что вписаться в сплоченный коллектив — непростая задача. Но Бакаев молод и наверняка найдет больше простора для проявления своих качеств в «Зените», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, Бакаев перебрался в «Зенит» прошлым летом, подписав контракт до 2025 года. В сезоне-2022/23 вингер принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Массимо Каррера Зелимхан Бакаев
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