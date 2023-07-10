​Каррера: «У меня больше нет номера Федуна»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, поздравляет ли он с праздниками Леонида Федуна, который раньше был владельцем московского клуба.

«Раньше я всегда поздравлял Леонида Арнольдовича, но у меня больше нет его номера телефона», - высказался Каррера, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе прошлого года. В настоящий момент все акции московского клуба принадлежат компании «Лукойл».

В сезоне 2016/2017 «Спартак» под руководством Массимо Карреры становился чемпионом России. С тех пор «красно-белые» не выигрывали РПЛ.