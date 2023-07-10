Каррера надеется, что скоро «Спартак» станет чемпионом

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о результате «красно-белых» в прошлом сезоне и поделился ожиданиями от нового розыгрыша РПЛ.

«Третье место имеет свою ценность. Искренне надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом России в ближайшее время!» — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля завоевал бронзовые медали РПЛ.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля на «Открытие Арене». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.