«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым. 36-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2024 года.

Иванов перебрался в «Рубин» перед началом прошлого сезона. В 23 официальных матчах за клуб полузащитник записал на свой счёт два гола.

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне занял первое место в Первой лиге и вернулся в топ-дивизион. В стартовом туре Премьер-лиги казанская команда будет играть против «Локомотива» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 22 июля.