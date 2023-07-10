Каррера: «Семак доказал, что имеет отношение к успехам «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Игроки не выигрывают чемпионаты сами по себе. Семак годами показывал, что является хорошим специалистом! Сергей доказал, что имеет отношение к успехам «Зенита», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, 47-летний Семак является главным тренером «сине-бело-голубых» с 2018 года. Под его руководством «Зенит» пять раз выиграл Российскую премьер-лигу, один раз стал обладателем Кубка России и трижды завоевал Суперкубок страны.

Действующий трудовой договор тренера с санкт-петербургской командой рассчитан до лета 2025 года.