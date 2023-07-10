Каррера объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему «Зенит» доминирует в чемпионате России на протяжении последних лет.

«Зенит» хорошо организован и не имеет проблем с инвестициями, поэтому на протяжении многих лет им удается создавать сильную команду», — заявил Каррера «РБ Спорту».

По мнению итальянца, любому клубу будет тяжело обойти «Зенит», ведь для этого нельзя ошибаться в трансферах.

Добавим, что в прошлом сезоне «сине-бело-голубые» стали чемпионами России в пятый раз подряд.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Зенит» в гостях встретится с «Пари НН».