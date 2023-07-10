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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карапузов — о сборах с Личкой: «Большие нагрузки, которых я ещё не видел»

10 Июля 2023 • 15:08 Комментировать

Нападающий «Динамо» Владислав Карапузов ответил на вопрос о сборах под руководством Марцела Личка, который недавно возглавил клуб.

«Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться. Особенность Лички? Он эмоциональный и требовательный», — цитирует Карапузова Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» возглавлял Славиша Йоканович, который был уволен за три тура до окончания чемпионата. По итогам кампании «бело-голубые» заняли девятое место в РПЛ.

В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» встретится с «Краснодаром» (21 июля).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Владислав Карапузов
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