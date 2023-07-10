Каррера рассказал, как бы поступил с Промесом после решения суда

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. Напомним, футболист получил полтора года тюремного заключения за удар ножом двоюродного брата.

«Как бы я поступил с Квинси? Я бы поговорил с ним — если его состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своем уровне, я позволил бы ему играть до конца», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Промес принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 мячей и стал автором 10 результативных передач. Трудовое соглашение 31-летнего вингера с «красно-белыми» рассчитано до середины следующего года.