Осинькин: «Зенит» — это оценка мастерства Коваленко»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о хавбеке «Зенита» Александре Коваленко. Напомним, 19-летний футболист выступал за самарский клуб с февраля 2022 по июнь 2023 года.

«Он к нам попал совсем сырым молодым футболистом, про которого никто не знал. Сейчас он уже переходит в клуб, который является лидером нашего чемпионата. «Зенит» — это оценка мастерства Коваленко», — приводит слова Осинькин «Чемпионат».

По мнению специалиста, Коваленко является интересным футболистом, поэтому надеемся, что он будет бороться за место в составе «Зенита».

В первом туре нового сезона «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Зенит» встретится с «Пари НН».