​Медина сменил ЦСКА на «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина перебрался из ЦСКА в «Спартак». О состоявшемся трансфере рассказал агент Агусти Параха, который работает с 26-летним парагвайцем.

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», - высказался Параха, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Хесус Медина выступал за ЦСКА на протяжении полутора сезонов. За этот отрезок времени полузащитник поучаствовал в 45 официальных матчах. В них Медина забил 45 голов, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.