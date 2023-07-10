​Новичок «Урала» Итало перенёс экстренную операцию

Защитник Итало, который несколько дней назад пополнил состав «Урала», перенёс экстренную операцию в Екатеринбурге. 21-летнему футболисту понадобилось хирургическое вмешательство из-за приступа аппендицита.

Итало сможет возобновить тренировки через три-четыре недели. Таким образом, стартовый отрезок сезона 2023/2024 бразильский футболист пропустит.

В первом туре Премьер-лиги «Урал» будет играть против ЦСКА на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Урал» занял 11-е место.