«Спартаку» предложили подписать Наингголана

«Спартаку» были предложены услуги известного бельгийского полузащитника Раджи Наингголана. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

35-летний Наингголан в настоящий момент не имеет клубной прописки. Вторую часть сезона 2022/2023 бельгиец провёл в клубе СПАЛ.

В футбольном мире Раджа Наингголан известен главным образом по выступлениям за топ-клубы Серии А - за «Рому» и «Интер». Стоит сказать, что бельгиец ранее не раз попадал в скандалы из-за своего непростого характера и нарушений режима.

Первый матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга» на своём стадионе.