Костылёв: Медина? Заплатили чуть больше, и уже целует эмблему других

Бывший наставник ЦСКА Геннадий Костылёв поделился мнением о предстоящем переходе вингера ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Этим людям наплевать. Сначала говорят о какой-то любви к клубу, что никогда не уйдут к конкуренту… А потом поманили, дали чуть больше, и все. Уже целуют эмблему других. Но это такое поколение», — приводит слова Костылёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ЦСКА давно пора сконцентрироваться на своих игроках, а не искать футболистов за рубежом.

Ранее в сети появилось фото, на котором Медина находится на домашней арене «Спартака». Кроме того, на снимке запечатлен другой новичок «красно-белых» Тео Бонгонда и наставник команды Гильермо Абаскаль.

Медина и Бонгонда уже находятся на «Открытие Арене»



