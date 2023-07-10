​Клуб Черчесова покупает Рамиреса у «Краснодара»

Защитник Кристиан Рамирес покидает «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 28-летний футболист продолжит карьеру в «Ференцвароше». По данным источника, стороны уже договорились о трансфере за 2 миллиона евро.

Стоит сказать, что в 2015-2017 годах Рамирес уже выступал за «Ференцварош». Именно из венгерского клуба эквадорец переходил в «Краснодар» шесть с половиной лет назад. За «быков» Рамирес провёл 187 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

Напомним, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.