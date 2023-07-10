В ближайшее время «Спартак» должен объявить о трансферах полузащитника Хесуса Медины и вингера Тео Бонгонда. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», Медина и Бонгонда уже находятся на «Открытие Арене», куда они прибыли для фотосессии и презентации.

26-летний Хесус Медина переходит в «Спартак» из ЦСКА, где он выступал на протяжении полутора лет. Что касается 27-летнего Тео Бонгонда, то прошлый сезон он провёл в испанском «Кадисе».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля. В стартовом туре Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Оренбург».