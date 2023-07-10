​Смолов высказался о своём состоянии

Фёдор Смолов накануне провёл 75 минут на поле в матче против ЦСКА. Ранее форвард «Динамо» занимался по индивидуальной программе. 33-летний футболист дал комментарий по поводу своего состояния.

«Понятно, что это только этап подготовки, и физические кондиции пока не идеальные. Тем более у нас были серьёзные нагрузки. Самое главное, что не беспокоит повреждение, из-за которого я тренировался по индивидуальной программе», - сказал Смолов.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Динамо» проведёт 21 июля. В этот день команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» в первом туре чемпионата России. Для чешского тренера это будет дебют у руля «бело-голубых» на официальном уровне.

Всего за «Динамо» Смолов провёл 123 матча, в которых забил 23 гола.