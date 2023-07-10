​Смолов: «У «Динамо» идёт этап перестройки»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о работе под руководством Марцела Лички. Чех недавно принял московскую команду после нескольких хороших лет в «Оренбурге».

«Думаю, что у нас идёт этап перестройки с точки зрения построения игры. Возможно, где-то не до конца понимаем все требования и допускаем ошибки в простых ситуациях. На это и нужны товарищеские матчи», - сказал Смолов, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Динамо».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Динамо» проведёт в пятницу, 21 июля. Команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершилось на девятой позиции.