«Зенит» может продать Малкома за 50 млн евро

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов», - рассказал Гурцкая телеграм-каналу «Это футбол, брат!».

Также агент отметил, что заработная плата бразильского нападающего составит 10-12 миллионов евро в год.

26-летний бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола в 27 встречах.