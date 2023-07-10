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«Зенит» может продать Малкома за 50 млн евро

10 Июля 2023 • 12:58 Комментировать (1)

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов», - рассказал Гурцкая телеграм-каналу «Это футбол, брат!».

Также агент отметил, что заработная плата бразильского нападающего составит 10-12 миллионов евро в год.

26-летний бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Тимур Гурцкая трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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Комментарии (1)
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TEREX
10 Июля 2023 в 13:07
зинит ужэ сагласилса прадать иво за 60 мультоф..)) ужэ едут хадаки ф питир..чёбы угаварить малкома с з.п. 15 мультоф..)) эта проста бизнис
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