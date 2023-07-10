Нобоа назвал Манчини худшим тренером в карьере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вспомнил времена работы с Роберто Манчини в петербургском «Зените».

«Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими — нет. Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я — лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть», — рассказал эквадорский хавбек в интервью изданию «РБ Спорт», добавив, что после тех слов специалиста он больше не выходил на поле.

Также Нобоа отметил, что именно итальянец является худшим тренером в карьере полузащитника. По его воспоминаниям, между Кристианом и Роберто было 10 ссор за год работы тренера в «Зените».

Напомним, что Роберто Манчини руководил «Зенитом» в сезоне 2017/2018. Под его руководством «сине-бело-голубые» заняли лишь пятое место в таблице РПЛ. На счету Нобоа лишь девять матчей за «Зенит» в том сезоне.