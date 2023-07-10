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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полоз договаривается с турецким клубом

10 Июля 2023 • 12:32 Комментировать

Экс-нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, который в данный момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Согласно сведениям издания «Спорт-Экспресс», в подписании 31-летнего российского футболиста заинтересован «Фатих Карагюмрюк». Руководство турецкого клуба предложило Полозу контракт с заработной платой в размере 500 тысяч евро ежегодно.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел 25 поединков. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей (шесть – с пенальти) и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Полоз Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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