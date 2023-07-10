Полоз договаривается с турецким клубом

Экс-нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, который в данный момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Согласно сведениям издания «Спорт-Экспресс», в подписании 31-летнего российского футболиста заинтересован «Фатих Карагюмрюк». Руководство турецкого клуба предложило Полозу контракт с заработной платой в размере 500 тысяч евро ежегодно.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел 25 поединков. Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей (шесть – с пенальти) и получил четыре желтые карточки.