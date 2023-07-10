Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил трансферные перспективы «бело-голубых».

«Думаю, что Норманн может пригодиться клубу. У него есть все необходимые для опорника качества. У него есть хороший длинный и средний пас.

Пытаться удержать Шиманьски? В текущей обстановке это бессмысленно. Вряд ли поляк в этом плане пойдёт против своей страны. Он не вернётся в «Динамо», хотя был бы полезен клубу. Если он вернётся в Россию, то может отрезать себе пути домой», - сказал Петрушин.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний норвежец сыграл 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.