Барриос высказался о своём будущем в «Зените»

Колумбийский хавбек Вильмар Барриос ответил на вопрос о своем будущем в петербургском «Зените».

«Да, я остаюсь в «Зените» на следующий сезон», - передает слова южноамериканского легионера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В завершившемся сезоне Вильмар принял участие в 31 поединке за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом России.