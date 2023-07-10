Нобоа: Бердыев — очень хороший тренер и человек

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о бывшем наставнике многих клубов РПЛ Курбане Бердыеве.

«Он очень хороший тренер, но и очень тяжёлый. А как человек — очень хороший человек. Как тренер, он очень тяжёлый. С ним я на 100% показываю себя», — заявил эквадорец, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его словам, Бердыев был лучшим тренером в карьере хавбека, отметив, что ранее между ними часто возникали ссоры. Нобоа также рассказал, что очень расстроился из-за ухода Курбана Бекиевича из «Сочи».

Напомним, что нынешний главный тренер махачкалинского «Динамо» в России также руководил «Рубином», «Ростовом», «Сочи» и «Кристаллом».