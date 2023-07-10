Нобоа назвал самого сильного игрока «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал самого сильного игрока своей команды.

Эквадорский футболист выделил 33-летнего полузащитника Артура Юсупова.

«Думаю, Юсупов», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

Кроме того, Нобоа назвал наставника «Сочи» Дмитрия Хохлова очень хорошим тренером.

В минувшем сезоне Юсупов провёл за южан 30 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета «Сочи» футболист защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Химки».

Свой первый матч в новом сезоне сочинцы проведут 23 июля против «Балтики». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.