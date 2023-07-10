Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа назвал самого сильного игрока «Сочи»

10 Июля 2023 • 11:56 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал самого сильного игрока своей команды.

Эквадорский футболист выделил 33-летнего полузащитника Артура Юсупова.

«Думаю, Юсупов», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

Кроме того, Нобоа назвал наставника «Сочи» Дмитрия Хохлова очень хорошим тренером.

В минувшем сезоне Юсупов провёл за южан 30 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета «Сочи» футболист защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Химки».

Свой первый матч в новом сезоне сочинцы проведут 23 июля против «Балтики». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Артур Юсупов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
12:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может продать Малкома за 50 млн евро
12:42 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкина хочет арендовать клуб РПЛ
12:38 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал Манчини худшим тренером в карьере
12:32 · Россия. Премьер-лига
Полоз договаривается с турецким клубом
12:11 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Норманн может пригодиться «Динамо» эксклюзив
12:08 · Россия. Премьер-лига
Барриос высказался о своём будущем в «Зените»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Бердыев — очень хороший тренер и человек
11:56 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал самого сильного игрока «Сочи»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего ЦСКА Гайча: «Сейчас мы полностью зависим от «Вероны»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Зенит» 100% лучше «Спартака»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Самошников: «Отличные ощущения после перехода в «Локомотив»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал, как изменилась игра «Динамо» при Личке
10:30 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Не соглашусь завершить карьеру, если мне предложат 5 млн евро»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Васютин раскрыл своё будущее в «Зените»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Рыков: «Не пошёл бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро»
Все новости
Рекомендуем