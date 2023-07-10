Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самошников: «Отличные ощущения после перехода в «Локомотив»

10 Июля 2023 • 10:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился впечатлениями от летнего сбора московской команды.

Напомним, Самошников перешёл в «Локомотив» текущим летом из казанского «Рубина». По словам 25-летнего футболиста, ему удалось быстро адаптироваться в стане «железнодорожников».  

«Отличные ощущения после перехода в «Локомотив». Сбор получается тяжёлым, но вся эта работа должна перерасти в хорошее состояние к сезону», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

Напомним, свой первый матч в новом сезоне «Локомотив» проведёт 22 июля против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Самошников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
11:39 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего ЦСКА Гайча: «Сейчас мы полностью зависим от «Вероны»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Зенит» 100% лучше «Спартака»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Самошников: «Отличные ощущения после перехода в «Локомотив»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал, как изменилась игра «Динамо» при Личке
10:30 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Не соглашусь завершить карьеру, если мне предложат 5 млн евро»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Васютин раскрыл своё будущее в «Зените»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Рыков: «Не пошёл бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков отреагировал на возможный переход Фернандеса в «Зенит»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Сутормин отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА
09:51 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: «Нагрузки на сборах большие, даже Дзюбе не до шуток»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Генка» к ямайскому футболисту
09:26 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Играй «Зенит» в чемпионате Турции, команда стала бы сильнее»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Зенит» завершил евросезон»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал об игровой позиции Смолова в «Динамо»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил готовность Дзюбы
Все новости
Рекомендуем