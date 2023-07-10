Самошников: «Отличные ощущения после перехода в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился впечатлениями от летнего сбора московской команды.

Напомним, Самошников перешёл в «Локомотив» текущим летом из казанского «Рубина». По словам 25-летнего футболиста, ему удалось быстро адаптироваться в стане «железнодорожников».

«Отличные ощущения после перехода в «Локомотив». Сбор получается тяжёлым, но вся эта работа должна перерасти в хорошее состояние к сезону», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

Напомним, свой первый матч в новом сезоне «Локомотив» проведёт 22 июля против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.