Шунин рассказал, как изменилась игра «Динамо» при Личке

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин рассказал о переменах в команде после назначения чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера команды.

«При Личке всё кардинально поменялось. Игра при стандартах, при розыгрыше, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать. Совершенно другой футбол и требования», - передает слова голкипера «Матч ТВ».

«Динамо» неудачно выступило в прошлом сезоне Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» финишировали на девятом месте в турнирной таблице. Личка занял пост главного тренера команды по завершении сезона. В минувшей кампании специалист возглавлял «Оренбург».