Нобоа: «Не соглашусь завершить карьеру, если мне предложат 5 млн евро»

37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, выступающий в Российской премьер-лиге за «Сочи», ответил на вопрос об уходе из футбола.

Как сообщает «РБ Спорт», южноамериканцу задали вопрос, готов ли он прямо сейчас завершить карьеру, если бы ему предложили пять миллионов евро. Кристиан заявил, что не согласился бы на такое предложение.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Кристиан принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей (шесть – с пенальти) и сделал две результативные передачи. Срок контракта между Нобоа и «Сочи» истекает в конце июня 2024 года.