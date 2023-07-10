Васютин раскрыл своё будущее в «Зените»

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин ответил на вопрос о возможном уходе из нынешнего клуба. Он подчеркнул, что не рассматривает вариант с арендой.

«Останусь ли в «Зените» в новом сезоне? Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю», - передает слова Александра «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 28-летний голкипер провел три поединка, в которых пропустил три мяча. В одном матче Васютин сохранил свои владения в неприкосновенности.

Александр выступает за петербургский коллектив с июля 2019 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.