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Васютин раскрыл своё будущее в «Зените»

10 Июля 2023 • 10:23 Комментировать

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин ответил на вопрос о возможном уходе из нынешнего клуба. Он подчеркнул, что не рассматривает вариант с арендой.

«Останусь ли в «Зените» в новом сезоне? Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю», - передает слова Александра «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 28-летний голкипер провел три поединка, в которых пропустил три мяча. В одном матче Васютин сохранил свои владения в неприкосновенности.

Александр выступает за петербургский коллектив с июля 2019 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Васютин
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