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Экс-игрок «Динамо» Рыков: «Не пошёл бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро»

10 Июля 2023 • 10:17 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос о возможном переходе в другой столичный клуб – «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», - приводятся слова Владимира на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Рыков завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. Его последним местом работы была «Родина». Также в его карьере были такие клубы, как «СКА-Энергия», «Томь», «Торпедо», «Мордовия» и другие.

В настоящий момент Рыков работает ассистентом в тренерском штабе второй команды «Динамо».

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Спартак Москва Владимир Рыков
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