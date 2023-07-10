Экс-игрок «Динамо» Рыков: «Не пошёл бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос о возможном переходе в другой столичный клуб – «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», - приводятся слова Владимира на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Рыков завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. Его последним местом работы была «Родина». Также в его карьере были такие клубы, как «СКА-Энергия», «Томь», «Торпедо», «Мордовия» и другие.

В настоящий момент Рыков работает ассистентом в тренерском штабе второй команды «Динамо».