Они возвращаются: Кудряшов, Дзюба и другие звёзды, которые вернулись из-за границы

Сообщение информагентств о подписании соглашения между Фёдором Кудряшовым и воронежским «Факелом» навеяло массу воспоминаний о том, как и с каким последующим успехом возвращались в главную футбольную лигу России её бывшие звёзды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет о некоторых из них.

Это нога того, кого надо нога…

Именно с курьёзом Кудряшова связан последний на сегодня официальный матч национальной сборной России. Воскресный дождливый день 14 ноября 2021 года, плавно перешедший в такой же вечер, словно оплакивал россиян, участь которых была решена за девять минут до окончания основного времени заключительного судьбоносного поединка со сборной Хорватии. Нагнетание напряжения у ворот Матвея Сафонова завершилось рикошетом от ноги Фёдора Кудряшова. Прерывая очередной душераздирающий навес, нога Федора не закончила разворот, и тем самым от внутренней части стопы кругляш предательски направился в самый нижний угол. Даже в прыжке голкипер россиян уже не смог настичь мяч. Справедливости ради отметим, что за три года до этого Фёдор был на импровизированной трибуне, где Москва встречала сборную, возвратившуюся из Сочи после четвертьфинального матча чемпионата мира с теми же хорватами. А ещё были три сезона в «Спартаке», два в «Ростове» с Бердыевым, когда город-миллионник на Дону заставил говорить о себе Европу после фиаско в евротурнирах «Андерлехта», «Аякса», «Баварии»…

Дважды в одну реку

Список футболистов, вновь вернувшихся в свои клубы, достаточно велик. Так, Сергей Овчинников пытался перезагрузить игровую карьеру в Португалии, где становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны, выигрывал Кубок и Суперкубок. Период отсутствия был кратковременным. После возвращения голкипер сборной дважды забирал золото в национальном чемпионате.

Дмитрий Аленичев, лучший футболист России 1997 года, спустя семь лет в составе португальского «Порту» стал победителем Лиги чемпионов. Уехал из России на пике карьеры, а вот его возвращение в «Спартак» не стало триумфальным. Спустя полтора года после откровенного интервью, он был вынужден со скандалом уйти как игрок. Как тренер, спустя ещё 9 лет, в 2015-м, он вернулся к «красно–белым» и, по сути, сформировал чемпионский состав 2017 года.

Александр Кержаков в родном клубе умудрился пропустить самый «лакомый» период в середине нулевых годов. Зато в «Севилье» смог завоевать Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. Его партнёр и тот, с кем возрождали «Зенит», Андрей Аршавин «на туманных берегах» запомнился рекордной для россиянина скорострельностью в одном конкретном поединке, где четырежды поразил ворота противника. После возвращения на родную землю Андрей провёл около двадцати матчей за питерский клуб. Но место лидера в нём уже занимали другие люди. А вот за время отсутствия на родине Артёма Дзюбы по нему и не успели соскучиться. По сути, командировка одного из героев мундиаля - 2018 только приблизила Артёма к его многочисленным поклонникам. Весной в «Локо» он уверенно заявил, что его ещё рано списывать.

Все зависит от игровой формы

Поистрепавшись на заграничных полях, набив синяки и шишки, наши люди постепенно возвращались в родные пенаты, а родина не всегда поила их вожделенным «берёзовым соком». Чтобы его заслужить и вернуть былую славу и стать, одного желания мало. Нужна форма, кондиции, а с возрастом они, увы, не прибавляются. Конечно, многое зависит от того, куда ты пришёл, кто твои партнёры и готов ли ты не только морально, но и физически взять на себя роль первой скрипки. Именно этого ждут от Кудряшова в «Факеле».