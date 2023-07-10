Кирьяков отреагировал на возможный переход Фернандеса в «Зенит»

Экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал информацию о потенциальном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Зенит» наверняка считает, что Марио поможет им в следующем сезоне. Он любит ЦСКА, но финансовый вопрос никто не отменял. Так что выбрал лучший вариант для себя», - передает слова Кирьякова издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Фернандес провел переговоры с представителями «Зенита». Стороны якобы согласовали двухлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 2,5 миллиона евро.

За ЦСКА 32-летний защитник выступал с 2012 по 2022 год.