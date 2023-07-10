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Щетинин: «Нагрузки на сборах большие, даже Дзюбе не до шуток»

10 Июля 2023 • 09:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин высказался о сборах московского клуба.

По словам 18-летнего игрока, на сборах все футболисты подвергаются серьёзным нагрузкам, поэтому даже нападающему Артёму Дзюбе сейчас не до шуток.

«Сейчас на сборах даже Артёму не до шуток. Все работают слаженно. Нагрузки большие. Нужно их выдерживать, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — приводят слова Щетинина «Известия».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России «железнодорожники» проведут 22 июля против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Щетинин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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