Ловчев: «Играй «Зенит» в чемпионате Турции, команда стала бы сильнее»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев, ныне являющийся футбольным экспертом, поделился мнением об игре петербургского «Зенита» против стамбульского «Фенербахче» в рамках турнира Кубок PARI Премьер.

«Играй «Зенит» в чемпионате Турции, команда стала бы сильнее - в каждом матче пришлось бы выкладываться по максимуму. В матче с «Фенербахче» исход был неизвестен совершенно», - говорится в публикации Ловчева в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. «Сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз подряд. 15 июля подопечные Сергея Семака сыграют против ЦСКА в матче за Суперкубок страны.